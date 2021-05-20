Зеленський: У мене немає часу думати про Путіна

Президент Володимир Зеленський сказав, що у нього немає часу думати про президента РФ Володимира Путіна як про особистість, він думає лише про формат зустрічі з ним.

Про це Зеленський заявив на пресконференції у четвер у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У мене часу немає думати про президента РФ Володимира Путіна, я думаю лише про зустріч в тому чи іншому форматі, яка може наблизити нас до закінчення війни. Тому я дуже обережно відношусь до характеристик президента РФ", - зазначив він.

Глава держави пояснив, що у нього проста позиція. "Просто закликами, які ні до чого не приводять, ми будемо збільшувати можливість ескалації. І я потім собі це не пробачу", - сказав Зеленський і зауважив, що пріоритетом є завершити війну, "а потім вже говорити про кого і що я відверто думаю".

Як повідомляв Укріфнорм, Зеленський доручив керівнику свого офісу Андрію Єрмаку домовлятися із представниками Адміністрації президента РФ про можливу зустріч із президентом Путіним.

20 квітня Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна".

Пізніше, 22 квітня, Путін заявив, що готовий у Москві зустрітися з Зеленським, але питання припинення війни на сході України обговорюватиме лише після переговорів української влади з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

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Зокрема, за словами Путіна, якщо Зеленський хоче обговорити двосторонні відносини, то він запрошує його в Москву, а якщо обговорювати "проблеми Донбасу", то Путін запропонував робити це з "керівниками ДНР і ЛНР".