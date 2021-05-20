Ситуація на сході України може стати питанням референдуму - Зеленський

Президент Володимир Зеленський не виключає, що одним із питань всеукраїнського референдуму стане ситуація на сході України.

Про це він сказав на пресконференції у четвер в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я вважаю на сьогодні найголовніше питання, яке сьогодні є, - це ситуація на Донбасі», - зазначив Зеленський.

За його словами, влада має кілька планів щодо припинення війни та повернення тимчасово окупованих територій України й людей. «Ми представимо на розсуд суспільства саме референдум з такою тематикою (про ситуацію на сході України – ред.). Це може бути один із планів, якщо інший не спрацює», - пояснив Президент.

Як повідомлялося, Зеленський 8 квітня підписав закон «Про всеукраїнський референдум», який Верховна Рада ухвалила 26 січня 2021 року.

Цей закон був ініційований главою держави, щоб надати народу право самостійно та безпосередньо, без участі політиків, вирішувати державні питання. Прийняття цього документа було одним з пунктів президентської програми Зеленського.

Згідно із законом, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; питання загальнодержавного значення; питання про зміну території України за умови збереження територіальної цілісності нашої держави, а також про втрату чинності тим чи іншим законом України або окремими його положеннями.

Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму питання, що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права; питання щодо скасовування чи обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина; питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету та територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці. Не можуть виноситися на референдум і питання податків, бюджету, амністії, а також ті, що перебувають у віданні органів правопорядку, прокуратури чи суду.