Стефанчук пояснив, як можна ініціювати місцевий референдум

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук оприлюднив інфографіку із основними положеннями законопроєкту 5512 "Про місцевий референдум", який, зокрема, передбачає, що ініціаторами таких референдумів зможуть стати щонайменше 10% виборців.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук-сторінку Стефанчука.

"Законопроєкт «Про місцевий референдум», у разі його прийняття, створить законодавчу базу організації та проведення місцевого референдуму як однієї з форм реалізації місцевого самоврядування й локальної демократії. Вважаю, що застосування такого ефективного інструменту впливу на рішення влади як референдум має стати запорукою вирішення найбільш актуальних проблем місцевого значення. Тож закликаю народних депутатів підтримати цей законопроєкт", - написав перший віцеспікер.

Так, проєкт закону передбачає, що на один місцевий референдум може бути винесено одне питання.

Суб'єктами ініціювання місцевого референдуму можуть бути щонайменше 10% виборців, виборчі адреси яких відносяться до території відповідної територіальної громади станом на останній день місяця, що передував місяцю, в якому розпочинається збір підписів на підтримку ініціативи. Ініціювати місцевий референдум також можуть сільська, селищна, міська рада або їх голова.

Предметом місцевого референдуму може бути: затвердження статуту, програми розвитку територіальної громади або змін до них; дострокове припинення повноважень сільської, селищної, міської ради/голови; втрата чинності нормативно-правовим актом органу місцевого самоврядування або окремими його положеннями; інше питання місцевого значення, віднесене до відання територіальної громади, її органів та посадових осіб.

Не можуть бути предметом місцевого референдуму питання: які є предметом всеукраїнського референдуму; що суперечать положенням Конституції та законів України; спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету і територіальної цілісності, створення загрози нацбезпеці, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі; віднесені Конституцією та законами до компетенції інших посадових осіб та органів публічної влади.

Також місцеві референдуми не можуть стосуватися питань щодо реалізації окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих органам місцевого самоврядування законом; які стосуються прийняття рішення щодо затвердження, зміни місцевих бюджетів, тарифів на житлово-комунальні послуги, втрати чинності такими рішеннями; щодо внесення змін, скасування індивідуальних актів органів місцевого самоврядування; прийняття нових нормативно-правових актів.

Передбачається, що проведення місцевого референдуму на території Автономної республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях можливе через три роки з моменту їх повернення під загальну юрисдикцію України.

Як повідомляв Укрінформ, група народних депутатів на чолі з першим заступником Голови Верховної Ради Русланом Стефанчуком 19 травня зареєструвала в парламенті проєкт закону 5512 "Про місцевий референдум".

Раніше проєкт було винесено на громадське обговорення.