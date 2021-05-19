19 травня 15:00 - пресконференція на тему: “Новий законопроєкт про місцеві референдуми: правовий аналіз”

Організатор: Центр політико-правових реформ.

Учасники: Руслан Стефанчук - Перший заступник Голови Верховної Ради України; Ольга Айвазовська - голова правління Громадянської мережі «ОПОРА»; Олександр Марусяк - експерт Центру політико-правових реформ; Денис Ковриженко - експерт з питань виборів та референдумів Міжнародної фундації виборчих систем (IFES).

Модератор: Юлія Кириченко - членкиня правління Центру політико-правових реформ, співголова ради Реанімаційного пакету реформ.

Питання до обговорення:

Експерти зроблять правовий огляд запропонованого механізму у законопроєкті:

Що запропоновано вирішувати на місцевому референдумі?

Які є види місцевих референдумів?

Хто може ініціювати місцеві референдуми?

Яка процедура організації проведення референдумів, як врегульовано інформування та агітація під час місцевого референдуму?

Коли законопроєкт може запрацювати та які будуть його наслідки на практиці?

Коротко. Під час заходу експерти представлять правовий аналіз нового законопроєкту про місцеві референдуми, який цього тижня має бути зареєстровано в парламенті.

Вже майже 8 років українці не можуть брати безпосередню участь в управлінських процесах на місцях через референдуми. Причиною цьому є відсутність чинного Закону про місцеві референдуми. Виправити таку ситуацію покликаний новий законопроєкт. Законопроєкт важливий, але складний, тож пропонуємо долучитися до експертного огляду запропонованого законодавчого регулювання місцевих референдумів в Україні.

Довідково. Експертний огляд організовано Центром політико-правових реформ у партнерстві з Громадянською мережею “ОПОРА” та Лабораторією законодавчих ініціатив, за фінансової підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та британської допомоги (UKaid) від уряду Великої Британії.

Для участі необхідно зареєструватися: https://forms.gle/w1H4NXhFBpw4rPSVA

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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