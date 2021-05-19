У Раді зареєстрували законопроєкт про місцевий референдум

У Раді зареєстрували законопроєкт про місцевий референдум

Укрінформ
Група народних депутатів на чолі з першим заступником Голови Верховної Ради Русланом Стефанчуком зареєструвала у парламенті проєкт закону 5512 "Про місцевий референдум".

Про це свідчать дані на сайті ВР, передає Укрінформ.

Згідно з інформацією в картці законопроєкту, його зареєстровано 19 травня і передано на розгляд керівництву.

Текст проєкту закону і супровідні документи наразі не оприлюднені.

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Як повідомляв Укрінформ, у березні законопроєкт "Про місцевий референдум" винесений на громадське обговорення.

Руслан Стефанчук сподівається, що у червні надійде висновок Венеційської комісії до цього документа.

Верховна Рада 26 січня ухвалила Закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».

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