У Раді зареєстрували законопроєкт про місцевий референдум

Група народних депутатів на чолі з першим заступником Голови Верховної Ради Русланом Стефанчуком зареєструвала у парламенті проєкт закону 5512 "Про місцевий референдум".

Про це свідчать дані на сайті ВР, передає Укрінформ.

Згідно з інформацією в картці законопроєкту, його зареєстровано 19 травня і передано на розгляд керівництву.

Текст проєкту закону і супровідні документи наразі не оприлюднені.

Як повідомляв Укрінформ, у березні законопроєкт "Про місцевий референдум" винесений на громадське обговорення.

Руслан Стефанчук сподівається, що у червні надійде висновок Венеційської комісії до цього документа.

Верховна Рада 26 січня ухвалила Закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».