У Раді зареєстрували законопроєкт про місцевий референдум
Укрінформ
Група народних депутатів на чолі з першим заступником Голови Верховної Ради Русланом Стефанчуком зареєструвала у парламенті проєкт закону 5512 "Про місцевий референдум".
Про це свідчать дані на сайті ВР, передає Укрінформ.
Згідно з інформацією в картці законопроєкту, його зареєстровано 19 травня і передано на розгляд керівництву.
Текст проєкту закону і супровідні документи наразі не оприлюднені.
Як повідомляв Укрінформ, у березні законопроєкт "Про місцевий референдум" винесений на громадське обговорення.
Руслан Стефанчук сподівається, що у червні надійде висновок Венеційської комісії до цього документа.
Верховна Рада 26 січня ухвалила Закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».