Рада сьогодні планує створити ТСК щодо «вагнерівців»

Верховна Рада на засіданні в середу планує утворити Тимчасову слідчу комісію з розслідування справи «вагнерівців».

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний, оприлюднений на сайті Верховної Ради.

На початку засідання депутати завершать обговорення 12-ти проєктів постанов «Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост». Відхилення проєктів дозволить Голові ВР підписати закон щодо розвитку інституту старост і передати його на підпис Президенту.

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Також нардепи мають розглянути проєкти постанов «Про скасування рішення Верховної Ради України від 28.04.2021 р. про прийняття у другому читанні та в цілому як закону проєкту Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин». Усього таких постанов внесено 12.

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У першому читанні парламентарії планують голосувати за проєкт закону №4546 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків».

Також до розгляду заплановано проєкт закону №2713 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор» та альтернативні до нього.

Депутати мають намір розглянути проєкти постанов №4105 «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами «приватної військової компанії Вагнера» та заподіяння шкоди національним інтересам України», а також №5243 про утворення ТСК з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України.

Порядок денний також передбачає розгляд у першому читанні проєкту закону №4284 «Про дерадянізацію законодавства України».