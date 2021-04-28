Рада ухвалила закон для завершення земельної реформи

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”.

Відповідний законопроєкт №2194 у другому читанні підтримали 284 народних депутати, передає кореспондент Укрінформу.

Народні депутати більше місяця, з 16 березня, розглядали поправки до цього законопроєкту, яких було внесено 3128.

Під час голосування за закон біля трибуни зібралися народні депутати із фракції "Батьківщина" та "Опозиційна платформа - за життя", які виступають проти нього.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що законодавчий акт було розроблено з метою удосконалення процедур складання документації із землеустрою, усунення надмірного державного втручання у здійснення землеустрою та оцінки земель в Україні та спрощення умов доступу до земельних ресурсів для громадян та підприємців.

Так, передбачається скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою. Відповідно до закону, має бути запроваджено незалежний контроль документації із землеустрою через громадську експертизу або рецензування. Відомостям документації із землеустрою надається статус публічних, відкритих та загальнодоступних даних. Також має відбутися інтеграція та уніфікація землевпорядної, топографо-геодезичної та картографічної діяльності. Заплановано запровадження страхування професійної відповідальності виконавців робіт із землеустрою, як альтернативи державному контролю. Передбачено зменшення вартості робіт та тривалості часу, що витрачається на виконання процедур, пов’язаних з проведенням землеустрою.

Законом передбачено, зокрема, передачу земель державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) до комунальної власності сільських, селищних, міських рад.

Органам місцевого самоврядування надаються повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності, а також повноваження щодо затвердження планів детального планування території за межами населених пунктів.

Передбачено створення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кадастрової діяльності та геопросторових даних.

Крім того, надаються повноваження із здійснення державного контролю за використанням та охороною земель обласним державним адміністраціям, а також виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.

Також з метою підняття престижу професії працівників землевпорядної галузі та надання можливості оцінки найвищих професійних здібностей інженерів-землевпорядників та їх особливих заслуг перед державою передбачено внести зміни до Закону України “Про державні нагороди України”, запровадивши почесне звання у галузі землеустрою – “Заслужений землевпорядник України”.

Автори законодавчої ініціативи сподіваються, що в цілому всі ці зміни призведуть до зменшення ризиків хабарництва та корупції, а також збільшить матеріальну базу місцевого самоврядування.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 28 квітня 2020 року підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який Верховна Рада ухвалила 31 березня 2020 року.

Зокрема, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року громадяни України можуть набувати право власності на земельні ділянки сільгосппризначення площею до 100 га. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тис. гектарів землі. Заборонено продаж державних і комунальних земель. Відповідно до закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.

У грудні 2020 року Верховна Рада передала до профільного комітету для підготовки до повторного другого читання законопроєкт №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".

Засідання Верховної Ради України/ Фото: Павло Багмут