Уряд пропонує внести зміни до закону «Про землеустрій» щодо уніфікації документації

Уряд пропонує внести зміни до закону «Про землеустрій» щодо уніфікації документації

Укрінформ
Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону «Про внесення змін до Закону “Про землеустрій” щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається, у пояснювальній записці до законопроєкту «Про внесення змін до Закону України “Про землеустрій” щодо уніфікації деяких видів документації із землеустрою» розроблено з метою уніфікації складових документації із землеустрою, оптимізації процесів у сфері земельних відносин, виконання Указу Президента України від 08.11.2019 №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави».

Так, з метою дерегуляції у сфері розроблення документації із землеустрою пропонується вилучити зі складу документації із землеустрою неактуальні документи. Крім того, деякі положенння закону України «Про землеустрій» пропонуєтьс привести у відповідність до закону «Про електронні довірчі послуги», визначити вимоги до електронної форми документації із землеусттрою, розширити коло осіб, які можуть виступати замовниками документації із землеустрою.

Зокрема, як йдеться у порівняльній таблиці до законопроєкту, визначається, що «заінтересовані особи у здійсненні землеустрою – це юридичні чи фізичні особи, які на момент отримання рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку документації із землеустрою не є землевласниками чи землекористувачами».

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Також визначається, що «особистий електронний кабінет – це персональне місце сертифікованого інженера-землевпорядника, яке забезпечено взаємодією з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері землеустрою». Доступ до роботи в особистому кабінеті здійснюється з будь-якого комп'ютера, смартфона, планшета, підключеного до інтернету, шляхом автентфікації з використанням кваліфікованого електронного підпису та авторизації користувача під час вконання робіт з землеустрою.

Законопроєкт затверджено урядом з доопрацюванням у дводенний термін.

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