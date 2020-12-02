Уряд пропонує зміни до Податкового кодексу щодо сільськогосподарських кооперативів

Кабінет міністрів України на своєму засіданні сьогодні, 2 грудня 2020 року, затвердив законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сільськогосподарських кооперативів».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Законопроєктом вносяться зміни, якими у Кодексі передбачено заміну термінів «сільськогосподарський виробничий кооператив» та «сільськогосподарський обслуговуючий кооператив» на термін «сільськогосподарський кооператив, що діє без мети отримання прибутку» та «сільськогосподарський кооператив, що діє з метою отримання прибутку». А також кооперативне об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів» на сільськогосподарське кооперативне об’єднання шляхом внесення змін до статті 133 кодексу», - йдеться у пояснювальній записці до проєкту закону.

Як зазначається, підставою для розроблення змін до Податкового кодексу України стало те, що закон «Про сільськогосподарську кооперацію» викладається у новій редакції, та зокрема визначаються особливості діяльності сільськогосподарських кооперативів за типами на виробничі та обслуговуючі і, відповідно, запроваджується єдина організаційно-правова форма – сільськогосподарський кооператив, який діятиме з метою чи без мети одержання прибутку. У зв’язку з цими змінами, виникла необхідність внесення змін до деяких положень Податкового Кодексу України, зокрема тих, що стосуються діяльності неприбуткових організацій та розроблення відповідного законопроєкту про внесення змін до Податкового кодексу.

Так проєктом закону передбачається запровадження терміну «патронажні дивіденди сільськогосподарського кооперативу, що діє з метою прибутку». Положення, згідно з яким до загального місячного оподаткування доходу платника податку на доходи фізичних осіб не включаються кошти, які повертаються члену сільськогосподарського кооперативу, що діє без мети отримання прибутку. А також повернення частки у статутному капіталі сільськогосподарського кооперативу і поворотного цільового внеску члена сільськогосподарського кооперативу у разі припинення ним членства.

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Також, законопроєктом визначається, що змінені положення Податкового кодексу щодо сільськогосподарських виробничих кооперативів та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів мають бути приведені протягом 3 років у відповідність до вимог закону «Про сільськогосподарську кооперацію».