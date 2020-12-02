Рада має намір врегулювати ввезення пестицидів і агрохімікатів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2289 "Про внесення змін до статті 4 Закону України "Про пестициди та агрохімікати" щодо ввезення пестицидів на митну територію України".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

Законопроєкт у першому читанні підтримали 239 народних депутатів.

"Законопроєктом передбачається удосконалити окремі положення щодо регулювання завезення та застосування в Україні незареєстрованих пестицидів, використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, надати можливість застосування, зберігання, торгівлі, рекламування та перевезення залишків препаратів протягом двох років після завершення терміну їх реєстрації", - йдеться у повідомленні.

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Законопроєктом пропонується вилучити норму, відповідно до якої, обов’язковою умовою завезення та застосування в Україні дослідних партій пестицидів, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень, є документальне підтвердження їх державної реєстрації в країні, де вони виробляються, а також дозволити не лише використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився, але й їх застосування, зберігання, торгівлю, рекламування та перевезення.