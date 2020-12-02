Рада ухвалила закон щодо закупівлі послуг для проведення заходів з фізичної культури

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт «Про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо ефективної реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту» (№3075).

Як передає кореспондент Укрінформу, документ підтримав 291 народний депутат.

«Законопроєктом передбачено здійснення закупівлі послуг, які необхідні для проведення заходів з фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації та забезпечення підготовки і участі національних збірних команд України з видів спорту в міжнародних спортивних заходах, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України», - йдеться у пояснювальній записці.

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Метою закону є поліпшення умов для закупівлі послуг за державні кошти, пов’язаних з підготовкою і участю національних збірних команд України з видів спорту в міжнародних спортивних заходах, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України.