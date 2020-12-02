Рада ухвалила закон щодо захисту місцевих бюджетів

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його економічних основ.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 305 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме: унеможливити зміну місця реєстрації у одноосібному порядку комунальних підприємств, установ, організацій районними та обласними радами як органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

Крім цього, передбачається встановлення обов’язку отримання відповідного дозволу для районних та обласних рад при зміні місця реєстрації зазначених об’єктів від сільських, селищних, міських та районних в містах рад.

Також ухвалений закон передбачає забезпечення зміни місцезнаходження комунальних підприємств, установ, організацій на фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого на сьогодні проводиться щоденне керування діяльністю такої юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку органами місцевого самоврядування.

Встановлюється, що майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, скорочувати обсяги доходів місцевих бюджетів, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.

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Як зазначається в пояснювальній записці, сприятиме покращенню загального стану наповнення місцевих бюджетів, налагодженню порядку сплати основного бюджетоутворювального податку місцевих бюджетів – податку на доходи фізичних осіб, а також забезпечить сталий розвиток громад.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт закону про внесення змін до закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо забезпечення додержання державних гарантій місцевого самоврядування та захисту його економічних основ було зареєстровано 24 лютого 2020 року. Його підписали близько 30 депутатів з різних фракцій.