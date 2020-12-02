Рада змінила закон про концесію

Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт, що відтерміновує до 1 вересня 2021 року введення в дію електронної торгової системи (ЕТС) для проведення концесійних конкурсів.

Як передає кореспондент Укрінформу, за закон "Про внесення зміни до пункту 1 розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про концесію" (№3961) проголосувало 280 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, документ пропонує перенести запровадження Електронної торговельної системи (ЕТС) для проведення концесійних торгів з 1 жовтня 2020 року на 1 вересня 2021 року.

Зазначені зміни забезпечать достатність часу для розроблення якісних, досконалих та зрозумілих правил функціонування ЕТС, гарантованого належного захисту конфіденційної інформації, розміщеної в такій системі.

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Очікується, що реалізація закону матиме позитивний вплив на ключові інтереси заінтересованих сторін, зокрема на можливість збільшення обсягів інвестування у національну економіку шляхом розробки та запровадження досконалих, зрозумілих та чітких правил дії ЕТС, забезпечить можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу, а також публікацію документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію.