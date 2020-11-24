Криклій планує залучити 150 мільйонів від концесії переправи порта Чорноморськ

Мінінфраструктури планує залучити 150 млн грн інвестицій від концесії поромної переправи у порту Чорноморська на Одещині.

Як передає Укрінформ із посиланням на сайт Мінінфраструктури, про це повідомив очільник міністерства Владислав Криклій.

"У рамках концесії поромної переправи у порту Чорноморська ми плануємо залучити від 150 млн грн інвестицій, які будуть спрямовані на модернізацію залізнично-поромного комплексу порту", - сказав Криклій.

Він додав, що за результатами тендеру на відбір консультантів для підготовки техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проєкту, який оголосили у серпні цього року, визначили переможця – компанію "Ернст Енд Янг".

"Очікуємо в найближчі терміни розробити необхідну документацію, щоб у першій половині наступного року оголосити сам концесійний конкурс", - зазначив міністр.

За словами Криклія, за кошти інвестора на об’єкті планується побудувати новий паркінг для вантажівок, термінал для пасажирів та водіїв і станцію техобслуговування для підготовки до продажу автотехніки. Також буде здійснено ремонт підйомного моста, заміну асфальту, встановлення системи відеонагляду на відкритих складах тощо.

Крім цього, Мінінфраструктури активно готує до оголошення ще один конкурс в порту Чорноморська – концесію першого та контейнерного терміналів. Наразі вже відібрані юридичні та технічні консультанти для підготовки пре-ТЕО проєкту. Роботу консультантів профінансує Глобальний Інфраструктурний Фонд (GIF), який зголосився підтримати цей важливий для України проєкт. Планується на початку наступного року завершити розробку пре-ТЕО та перейти до ТЕО проєкту, а сам концесійний конкурс провести в кінці 2021 року.