Уряд визначив межі морських портів Чорноморськ і Рені - Криклій

Кабінет Міністрів схвалив рішення про визначення меж територій морських портів Чорноморськ і Рені, відповідні проєкти розпоряджень були розроблені Міністерством інфраструктури.

Про це повідомив очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій, інформує пресслужба відомства.

«Уряд ухвалив рішення про визначення меж Чорноморського та Ренійського морських портів. Це не лише дозволить врегулювати питання, пов’язані з діяльністю цих підприємств, а й сприятиме їх розвитку», - сказав Криклій.

У Мінінфраструктури зауважують, що визначення меж портів Чорноморськ і Рені дасть змогу врегулювати питання визначення статусу єдиних майнових комплексів, що включають технологічно пов’язані об’єкти портової інфраструктури, у межах морських портів як морських терміналів; вирішити питання визначення наявності/відсутності у суб’єкта господарювання статусу портового оператора (стивідорної компанії); створити в портах умови для правової визначеності під час здійснення господарської діяльності суб’єктів господарювання, що працюють або мають намір працювати на території портів.

Криклій також нагадав, що наразі триває активна підготовка концесій залізнично-поромного комплексу, а також першого і контейнерного термінала морського порту Чорноморськ. Крім цього, міністерство планує запуск концесійного проєкту в Ренійському морському порту і наразі шукає фінансування його пре-ТЕО.