Концесійний конкурс Чорноморського морпорту планується на 2021 рік - Криклій

В Міністерстві інфраструктури України планують у 2021 році оголосити конкурс із концесії залізнично-поромного комплексу та контейнерного термінала морського порту «Чорноморськ».

Як передає Укрінформ, про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.

За словами Криклія, 20 жовтня було завершено етап прекваліфікації за проєктом концесії залізнично-поромного комплексу Чорноморського морського порту та допущено до торгів 2 компанії – «Ернст&Янг» та Hamburg Port Consulting.

«На наступному тижні ми плануємо провести торги і визначити переможця, який надаватиме консультативні послуги з підготовки ТЕО та конкурсної документації. А в ІІ-му кварталі 2021-го очікуємо оголосити сам конкурс», - відмітив міністр інфраструктури.

Наступним проєктом стане концесія першого та контейнерного терміналів морського порту «Чорноморськ». Наразі триває відбір юридичних та технічних консультантів для підготовки пре-ТЕО проєкту, переможець якого буде визначений наприкінці жовтня та вже з листопада розпочне відповідну роботу. Сам концесійний конкурс планується до проведення в кінці наступного року.

Криклій розповів, що разом з цим консультантами Egis International вже підготовлений остаточний звіт пре-ТЕО Бердянського морського торговельного порту та ведуться переговори з потенційним приватним інвестором щодо розробки ТЕО концесії в порту Одеси. Також вже знайдено фінансування на розробку пре-ТЕО концесії морського порту Ізмаїл, для якого зараз триває розробка ТЗ. Крім цього у відомстві планують запуск концесійних проєктів у Маріупольському та Ренійському морських портах і наразі шукають фінансування пре-ТЕО для цих проєктів.

Разом з тим, до приватизації запропоновано 3 стивідорні компанії - Білгород-Дністровський морський торговельний порт, Скадовський морський торговельний порт та морський торговельний порт Усть-Дунайськ.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2019 року Міністерство інфраструктури оголосило про початок перших конкурсів з концесії Херсонського морського порту та порту «Ольвія». Херсонський морський порт було передано у концесію компанії "Рисоіл-Херсон" 26 червня 2020 року. Договір про передачу в концесію майна спеціалізованого морського порту «Ольвія» катарській компанії QTerminals було підписано 20 серпня.