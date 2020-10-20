Концесійний конкурс Чорноморського морпорту планується на 2021 рік - Криклій
Як передає Укрінформ, про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства.
За словами Криклія, 20 жовтня було завершено етап прекваліфікації за проєктом концесії залізнично-поромного комплексу Чорноморського морського порту та допущено до торгів 2 компанії – «Ернст&Янг» та Hamburg Port Consulting.
«На наступному тижні ми плануємо провести торги і визначити переможця, який надаватиме консультативні послуги з підготовки ТЕО та конкурсної документації. А в ІІ-му кварталі 2021-го очікуємо оголосити сам конкурс», - відмітив міністр інфраструктури.
Наступним проєктом стане концесія першого та контейнерного терміналів морського порту «Чорноморськ». Наразі триває відбір юридичних та технічних консультантів для підготовки пре-ТЕО проєкту, переможець якого буде визначений наприкінці жовтня та вже з листопада розпочне відповідну роботу. Сам концесійний конкурс планується до проведення в кінці наступного року.
Криклій розповів, що разом з цим консультантами Egis International вже підготовлений остаточний звіт пре-ТЕО Бердянського морського торговельного порту та ведуться переговори з потенційним приватним інвестором щодо розробки ТЕО концесії в порту Одеси. Також вже знайдено фінансування на розробку пре-ТЕО концесії морського порту Ізмаїл, для якого зараз триває розробка ТЗ. Крім цього у відомстві планують запуск концесійних проєктів у Маріупольському та Ренійському морських портах і наразі шукають фінансування пре-ТЕО для цих проєктів.
Разом з тим, до приватизації запропоновано 3 стивідорні компанії - Білгород-Дністровський морський торговельний порт, Скадовський морський торговельний порт та морський торговельний порт Усть-Дунайськ.
Як повідомляв Укрінформ, 12 вересня 2019 року Міністерство інфраструктури оголосило про початок перших конкурсів з концесії Херсонського морського порту та порту «Ольвія». Херсонський морський порт було передано у концесію компанії "Рисоіл-Херсон" 26 червня 2020 року. Договір про передачу в концесію майна спеціалізованого морського порту «Ольвія» катарській компанії QTerminals було підписано 20 серпня.