Рада відтермінувала запуск електронної торгової системи для концесійних конкурсів
За прийняття законопроєкту №3961 "Про внесення зміни до пункту 1 розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про концесію" у першому читанні проголосували 226 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Законом України “Про концесію” від 3 жовтня 2019 № 155-ІХ, який набрав чинності 20 жовтня 2019 року, передбачалася можливість проведення концесійних конкурсів із використанням електронної торгової системи.
Відповідно до пункту 1 розділу ХІІ “Прикінцеві та перехідні положення” закону, положення щодо використання ЕТС для проведення концесійного конкурсу мали набрати чинності не пізніше 1 жовтня 2020 року.
За законом, ЕТС є дворівневневою інформаційно-телекомунікаційною системою, що включає центральну базу даних та електронні майданчики. ЕТС забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу, а також публікацію документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію.
Однак проєктування, розробка, тестування та запровадження такої ЕТС потребує значних додаткових ресурсів, а в державному бюджеті на 2020 рік коштів на створення ЕТС не було передбачено.
Введені в усьому світі карантин та обмежувальні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу "на невизначений час призупинили процес роботи над створенням ЕТС", додали автори законопроєкту №3961.
З огляду на необхідність додаткового часу й залучення донорської допомоги для створення ЕТС термін набрання чинності положень, що визначають її використання, пропонується перенести з 1 жовтня 2020 року на 1 січня 2022 року.