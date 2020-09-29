Рада відтермінувала запуск електронної торгової системи для концесійних конкурсів

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, що передбачає відтермінування до 1 січня 2022 року введення в дію електронної торгової системи (ЕТС) для проведення концесійних конкурсів.

За прийняття законопроєкту №3961 "Про внесення зміни до пункту 1 розділу ХІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України "Про концесію" у першому читанні проголосували 226 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законом України “Про концесію” від 3 жовтня 2019 № 155-ІХ, який набрав чинності 20 жовтня 2019 року, передбачалася можливість проведення концесійних конкурсів із використанням електронної торгової системи.

Відповідно до пункту 1 розділу ХІІ “Прикінцеві та перехідні положення” закону, положення щодо використання ЕТС для проведення концесійного конкурсу мали набрати чинності не пізніше 1 жовтня 2020 року.

За законом, ЕТС є дворівневневою інформаційно-телекомунікаційною системою, що включає центральну базу даних та електронні майданчики. ЕТС забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, проведення концесійного конкурсу та конкурентного діалогу, а також публікацію документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, що передається в концесію.

Однак проєктування, розробка, тестування та запровадження такої ЕТС потребує значних додаткових ресурсів, а в державному бюджеті на 2020 рік коштів на створення ЕТС не було передбачено.

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Введені в усьому світі карантин та обмежувальні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу "на невизначений час призупинили процес роботи над створенням ЕТС", додали автори законопроєкту №3961.

З огляду на необхідність додаткового часу й залучення донорської допомоги для створення ЕТС термін набрання чинності положень, що визначають її використання, пропонується перенести з 1 жовтня 2020 року на 1 січня 2022 року.