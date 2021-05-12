Майже 80% українців виступають за референдум про ринок землі

Майже 80% українців переконані, що рішення про запровадження в Україні ринку земель сільськогосподарського призначення повинне прийматися на всеукраїнському референдумі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 23-27 квітня 2021 року, передає Укрінформ.

"77% (опитаних – ред.) переконані, що рішення про запровадження в Україні ринку купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення повинне прийматися на всеукраїнському референдумі. 16% – не підтримують такої ініціативи. 58% однозначно готові взяти участь у такому референдумі, 17% – скоріше б взяли участь, 20% – не взяли б участі", – йдеться у повідомленні.

Згідно з даними опитування, про відкриття ринку купівлі/продажу землі сільськогосподарського призначення з 1 липня 2021 року знають дві третини респондентів (46% – багато чули про це, 32% – щось чули). 22% нічого по це не знають. Останніх більше серед наймолодших опитаних, мешканців міст, та тих, хто не має земельного паю.

Третина опитаних вважають, що найбільше вплинули на прийняття рішення про запровадження ринку обігу (купівлі/продажу) земель сільськогосподарського призначення Президент і Верховна Рада. Лише 12% вважають, що на це рішення вплинув уряд країни.

Як зазначається, 64% з тих, хто взяв би участь у такому референдумі і визначився із відповіддю, проголосували б проти запровадження в Україні ринку купівлі/продажу земель сільськогосподарського призначення. 36% – підтримали б цю ініціативу.

При цьому 79% проти надання іноземцям права купувати в Україні землі сільськогосподарського призначення. Підтримують таку ініціативу лише 15%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Як повідомлялося, 31 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Президент Володимир Зеленський підписав його 28 квітня.

Документ передбачає формування законодавчого поля для запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Зокрема, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею до 100 гектарів можуть набувати виключно громадяни України. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів землі. Заборонено також продаж державних та комунальних земель. Відповідно до підписаного закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка, один гектар землі на початку відкриття ринку коштуватиме близько 2 тис. дол.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що за 10 років дії ринку землі український ВВП отримає 85 млрд дол. За його словами, після запуску ринку землі протягом перших 5-10 років вартість землі може зростати від 2 до 5 разів.