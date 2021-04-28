Право розпоряджатися землями остаточно передали місцевим громадам - Лещенко

Міністр агрополітики та продовольства Роман Лещенко заявляє, що з ухваленням Закону “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин” право розпоряджатися землями передано місцевим громадам остаточно.

Як передає Укрінформ, про це Лещенко написав у Фейсбуці.

"Тепер право розпоряджатися землями передано місцевим громадам остаточно і безповоротно. Держгеокадастр відтепер лише сервісна органзація, максимально дерегулювана, з ліквідованими корупційними повноваженнями в управлінні земельними ресурсами", - повідомив міністр.

Він назвав ухвалення закону доленосною подією, а сам закон одним із найважливіших, який підтверджує невідворотність земельної реформи.

Читайте також: Лещенко назвав стратегічну мету уряду в агросекторі

Як повідомлялося, Верховна Рада 28 квітня ухвалила Закон “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”. Відповідний законопроєкт №2194 у другому читанні підтримали 284 народних депутати.

Законом передбачено, зокрема, передачу земель державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) до комунальної власності сільських, селищних, міських рад. Органам місцевого самоврядування надаються повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності, а також повноваження щодо затвердження планів детального планування території за межами населених пунктів.