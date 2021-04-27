Лещенко назвав стратегічну мету уряду в агросекторі

Стратегічна мета уряду – забезпечити аграріїв України вільним доступом до всієї аграрної інфраструктури: землі, системи зрошення, фінансування, освіти, наукових розробок, потужностей для зберігання та послуг логістики.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко під час офіційного відкриття «Тижня аргентинських агротехнологій в Україні».

«Наша стратегічна мета – забезпечити гравців аграрного ринку якісною наскрізною інфраструктурою: земля, зрошувальні системи, доступне фінансування, освітній ресурс, наукові нові розробки, потужності для зберігання та логістична інфраструктура», - сказав Лещенко.

Він зазначив, що окрема стратегічна мета – збалансувати виробництво високо та низько-маржинальних продуктів для збільшення прибутковості агросектора. А також сприяти повноцінному забезпеченню середовища для функціонування переробки сільгосппродукції.

За словами міністра, наразі український аграрний сектор зорієнтований на три ключові реформи: земельна реформа, національний проєкт іригації в Україні та запровадження ефективного інституту агрострахування для фермерів. Він зазначив, що торік вдалося знайти формулу обережного, фахового, консервативного запуску ринку землі. Задля цього було ухвалено низку реформаторських законів, зокрема скасовано мораторій на продаж землі та ухвалено закони про відкритий геопортал даних та про дерегуляцію в земельних відносинах.

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Лещенко додав, що на даний час на розгляді у парламенті знаходяться законопроєкти про електронні аукціони земель, про земельну децентралізацію, які мають фіналізувати запуск ринку землі з першого липня 2021 року.

«До 2030 року Україна має стати одним із центрів глобальної продовольчої безпеки, світовим лідером постачання продуктів харчування із високою доданою вартістю та надавати технологічні інтенсивні сервіси для агросектору. Ми очікуємо що в результаті наших структурних реформ бізнес отримає розвиток і стабільний попит», - підкреслив Лещенко.