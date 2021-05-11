Вартість землі може зростати у два-п'ять разів після запуску ринку - Шмигаль

Після запуску ринку землі протягом перших 5-10 років вартість землі може зростати від 2 до 5 разів.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав у інтерв'ю РБК-Україна, повідомляє Укрінформ.

«Ми дивимося на аналогію щодо впровадження ринку землі серед наших країн-сусідів. Протягом 5-10 років вартість землі може зростати від 2 до 5 разів», - сказав Шмигаль.

На переконання Прем'єра, це добре, тому що це капіталізує нашу державу і землю українців, якою вони володіють.

«Українці отримають право, а не обов'язок продавати свою землю. А право дає можливість приймати рішення. Подорожчала земля - продай її дорого за ринковою ціною без корупційного податку, який накладали чиновники, коли не було ринку землі», - зазначив глава уряду.

Він додав, що в Україні з 1 липня "зобов'язані відкрити ринок і вчитися жити в ньому".

"Це точно збагатить нашу державу, економіку і наших людей", - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко запевнив, що ринок землі в Україні запрацює вже 1 липня. За словами міністра, один гектар землі на початку відкриття ринку коштуватиме близько 2 тисяч доларів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозував, що за 10 років дії ринку землі український ВВП отримає 85 млрд доларів.