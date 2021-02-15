В Україну їде глава МЗС Словаччини

У вівторок, 16 лютого, в Україну з робочим візитом прибуде міністр закордонних та європейських справ Словацької Республіки Іван Корчок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Міністерство закордонних справ України.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Іван Корчок проведуть переговори з усього комплексу питань двостороннього та міжнародного співробітництва України та Словаччини, обговорять співпрацю у рамках Кримської платформи, приділять окрему увагу подальшим крокам для збільшення обсягів торгівлі, посилення взаємодії в енергетичній і транскордонній сферах, реалізації інфраструктурних проєктів", - йдеться у повідомленні.

У рамках візиту відбудеться підписання Плану консультацій МЗС України та Словаччини на 2021-2022 роки.

О 18:30 міністри проведуть спільну пресконференцію.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою 14-15 лютого здійснює офіційний візит до Об’єднаних Арабських Еміратів.