В Україну їде глава МЗС Словаччини
Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Міністерство закордонних справ України.
"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та Іван Корчок проведуть переговори з усього комплексу питань двостороннього та міжнародного співробітництва України та Словаччини, обговорять співпрацю у рамках Кримської платформи, приділять окрему увагу подальшим крокам для збільшення обсягів торгівлі, посилення взаємодії в енергетичній і транскордонній сферах, реалізації інфраструктурних проєктів", - йдеться у повідомленні.
У рамках візиту відбудеться підписання Плану консультацій МЗС України та Словаччини на 2021-2022 роки.
О 18:30 міністри проведуть спільну пресконференцію.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою 14-15 лютого здійснює офіційний візит до Об’єднаних Арабських Еміратів.