Президент України здійснює офіційний візит до ОАЕ

Зазначається, що Президент України проведе переговори зі Спадкоємним принцом Абу-Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном та віцепрезидентом, Прем’єр-міністром, міністром оборони ОАЕ Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.

"Під час зустрічей буде обговорено широкий спектр питань двосторонньої політичної, торгівельно-економічної, інвестиційної та гуманітарної співпраці. За результатами переговорів планується підписання низки двосторонніх документів", - зазначили в Офісі Президента.

Водночас перша леді України у межах розвитку напрямку «культурна дипломатія» зустрінеться з міністром культури та молоді Об’єднаних Арабських Еміратів Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі, представниками дирекції Дубайської опери та ключових історичних і культурних пам’яток Абу-Дабі, поінформували в ОП.

Як повідомлялося, Президент і перша леді України 13 лютого прибули в Об’єднані Арабські Емірати.