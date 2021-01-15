Кнопкодавство у Раді: відкрили справу щодо депутата Іванчука

Офіс генпрокурора (ОГП) відкрив кримінальне провадження проти народного депутата Андрія Іванчука за підозрою у неперсональному голосуванні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у листі ОГП, який отримав рух “Чесно”.

"Рух ЧЕСНО отримав від ОГП листа про те, що перший заступник генпрокурора Роман Говда за нашою заявою вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про ймовірне вчинення Іванчуком кримінального правопорушення за ст. 364-2 Кримінального кодексу України (Здійснення народним депутатом на пленарному засіданні Верховної Ради голосування замість іншого народного депутата)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досудове розслідування в цьому провадженні здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

За даними активістів, мажоритарник з Івано-Франківщини, член депутатської групи “Довіра” Іванчук 5 листопада 2020 року порушив вимоги щодо персонального голосування у Верховній Раді. За спостереженнями "Чесно", це - другий народний депутат, котрий вдався до кнопкодавства після його криміналізації в січні 2020-го, першим був Владислав Поляк.

За інформацією "Чесно", до Офісу генпрокурора було подано заяву про вчинення Іванчуком кримінального правопорушення. Перший заступник генпрокурора Роман Говда, котрий на той момент виконував обов'язки генпрокурора, 4 січня 2021 року вніс відповідні відомості до ЄРДР, тобто розпочав кримінальне провадження.

Як повідомлялось, 16 січня 2020 року набрав чинності закон щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами на пленарних засіданнях Верховної Ради. За кнопкодавство народному депутатові загрожує штраф у розмірі 51-85 тис. грн, однак для цього провину парламентарія необхідно спочатку довести в суді. Органом досудового розслідування в таких провадженнях є Держбюро розслідувань, але внести відомості до ЄРДР, тобто дати старт слідству, може лише генпрокурор.