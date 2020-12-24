Разумков каже, що тема позбавлення мандату за кнопкодавство не закрита

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає, що у парламенті можуть повторно ініціювати законопроєкт щодо позбавлення повноважень народного депутата за неперсональне голосування.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Апарату Верховної Ради, про це Разумков сказав в інтерв’ю телеканалу «Рада» та газеті «Голос України».

За словами спікера, закон, який передбачає кримінальну відповідальність за неперсональне голосування, працює не в тому об’ємі, «в якому хотілося б».

Разумков зазначив, що на початку каденції Верховної Ради IX скликання народні депутати запропонували законопроєкт зі змінами до Конституції, які передбачали позбавлення мандата за «кнопкодавство».

«Я вважаю, що це абсолютно правильно. Але, на жаль, Конституційний Суд висловив позицію, що це не відповідає Конституції. Сподіваюся, ми будемо звертатися до Конституційного Суду з урахуванням тих позицій, які ним були зазначені, щоб це питання було розглянуто», - заявив Разумков.

«Можливо, ми зможемо встигнути до кінця цієї каденції ухвалити рішення: якщо народний депутат помічений в таких ганебних явищах – може, йому не варто бути народним депутатом», - додав Голова ВР.

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Разумков також нагадав, що у зв’язку з можливим фактом неперсонального голосування на одному з нещодавніх пленарних засідань парламенту представники депутатських фракцій та керівництво парламенту домовилися підготувати законопроєкт щодо посилення відповідальності за «кнопкодавство», встановити додаткові камери відеонагляду в залі засідань, а також відімкнути від системи «Рада» місця, які не закріплені за жодним народним депутатом, але дозволяють здійснювати голосування.

При цьому Разумков зазначив, що в парламенті нинішнього скликання траплялося небагато випадків неперсонального голосування.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 29 серпня 2019 року вніс до ВР законопроєкт № 1027 «Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України)». 3 вересня парламент направив його на висновок до Конституційного Суду. Наприкінці грудня КС визнав цей документ таким, що не відповідає положенням Конституції України.