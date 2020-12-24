КВУ назвав найбільш злісних депутатів-прогульників грудня

У грудні 30 народних депутатів пропустили 90% голосувань у Верховній Раді.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Комітету виборців України.

"Комітет виборців України проаналізував показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради в грудні. За даними ВГО КВУ 30 народних депутатів пропустили понад 90% голосувань парламенту. Із них 21 народний депутат не проголосував жодного разу за місяць. Мова йде як про депутатів, які взагалі були відсутні на засіданнях, так і про тих депутатів, які були присутні в Раді, однак участі в голосуваннях не брали (не натискали «за», «проти» чи «утримався»)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, жодного разу не проголосували Юрій Солод, Юлій Іоффе, Тарас Козак («Опозиційна платформа – За життя»), Ігор Колихаєв («За майбутнє»). Сергій Ларін (ОПЗЖ) проголосував один раз за місяць, Дмитро Шенцев (позафракційний) – 6 разів, Сергій Льовочкін (ОПЗЖ) – 10 разів, Юрій Бойко (ОПЗЖ) – 13 разів.

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"Лише шість народних депутатів взяли участь в усіх 100% голосувань за місяць: Максим Павлюк, Олег Колєв, Володимир Ватрас, Олександр Бакумов, Ігор Копитін, Михайло Лаба", - зазначають у КВУ.

Серед фракцій і груп ВР найнижчі показники голосувань - у депутатів «Опозиційної платформи – За життя». В середньому вони взяли участь лише в 36% голосувань Ради. Депутати ВО «Батьківщина» та групи «За майбутнє» в середньому голосували в 48% випадків. У решти фракцій показники вищі: група «Довіра» та «Голос» (74%), «Європейська солідарність» (77%), «Слуга народу» (84%).

За даними Комітету виборців, усього за місяць відбулося 370 голосувань.

Серед іншого, народні депутати ухвалили Закон «Про Державний бюджет України на 2021 рік», призначили Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України, Романа Лещенка – міністром аграрної політики та продовольства України, утворили ТСК з питань розслідування причин збитковості підприємств вугільно-промислового комплексу.