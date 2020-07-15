Рада зробила крок до визначення поважних причин відсутності депутатів на роботі

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про поважні причини відсутності народних депутатів на засіданнях та комітетах.

Відповідне рішення підтримали 321 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєктом №3642 “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, Закону України "Про статус народного депутата України", Закону України "Про комітети Верховної Ради України" щодо підстав відсутності народних депутатів України на пленарних засіданнях Верховної Ради України та засіданнях комітетів Верховної Ради України” пропонується уточнити перелік поважних причин відсутності народного депутата на пленарному засіданні Верховної Ради, а також на засіданні комітету Верховної Ради, до складу якого він входить.

Передбачається внесення змін до частини третьої статті 26 Регламенту Верховної Ради, абзацу першого і другого частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» та до частини третьої статті 47 Закону України «Про комітети Верховної Ради України».

Зокрема пропонується визначити, що підставою для відсутності народного депутата на пленарних засіданнях Ради, які проводяться відповідно до календарного плану роботи сесії, з поважних причин є:

1) виконання ним у цей час доручень парламенту, Голови ВР відповідно до закону, комітету (за рішенням комітету, до складу якого входить депутат);

2) відрядження, участь у заходах, що здійснюються у межах роботи постійних делегацій;

3) тимчасова непрацездатність;

4) отримання послуг у сфері охорони здоров’я (згідно з медичним висновком);

5) відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка у зв'язку з народженням дитини, відпустка для догляду за дитиною, відпустка у зв'язку з одруженням, відпустка у зв'язку із смертю рідних, інші обставини, коли згідно з законодавством працівнику надається відпустка;

6) документально підтверджені транспортні перешкоди.

Поважними причинами відсутності народного депутата на пленарному засіданні Ради є й інші причини, пов’язані з реалізацією прав і виконанням обов’язків, визначених Цивільним процесуальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Кримінальним процесуальним кодексом України, хаконом України «Про Конституційний Суд України», про які народний депутат завчасно, але не пізніше дня проведення наступного пленарного засідання, має повідомити Голову Верховної Ради України шляхом подання заяви (повідомлення), до якої (якого) додається копія документа на підтвердження неможливості бути присутнім на пленарному засіданні.