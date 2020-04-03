ОПОРА назвала "злісних прогульників" у Раді

За пів року роботи Верховної Ради 9 скликання найбільшу кількість голосувань пропустили депутати з фракцій "Опозиційна платформа - за життя", "Батьківщина", "Слуга народу" та позафракційні.

Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

"За пів року роботи Верховної Ради 9 скликання найбільшу кількість голосувань пропустили депутати з фракцій "Опозиційна платформа - за життя", ВО "Батьківщина", "Слуга народу" та позафракційні. Так, найбільше голосувань пропустив Вадим Рабінович з "Опозиційної платформи - за життя" (74%). На другому та третьому місцях також його колеги по фракції Вадим Столар (68,9%) та Денис Ісаєнко (61,8%)", - йдеться у повідомленні.

За даними ОПОРИ, у списку "прогульників" також опинилися Олександр Дубінський ("Слуга народу"), Анжеліка Лабунська ("Батьківщина"), Юлія Тимошенко ("Батьківщина"), Любов Шпак ("Слуга народу"), Віталій Данілов ("Батьківщина"), Ігор Кісільов ("Опозиційна платформа - за життя"), Олег Волошин ("Опозиційна платформа - за життя"), Дмитро Шенцев (позафракційні) і Юрій Солод ("Опозиційна платформа - за життя").

Як зазначають у громадянській мережі, відповідно до ухвалених у жовтні змін до законодавства, відвідуваність народними депутатами пленарних засідань вимірюється участю їх у голосуваннях.

"Тобто, якщо депутат не голосує, то він не присутній на засіданнях. Таким чином Верховна Рада відмовилася від письмової реєстрації депутатів. До тих обранців, які не будуть брати участь у голосуваннях, тепер будуть застосовуватися фінансові санкції. Така процедура діє щодо тих депутатів, які пропустили більше 30% голосувань у парламенті", - зауважують в ОПОРІ.

За інформацією громадянської мережі, за перші пів року роботи парламенту відбулося 1 мільйон 163 тисяч 115 натискань на кнопку.

"У 40,7% випадків депутати голосували “за”, у 27,9% - “утримувалися”, у 5,1% - “проти”. У 15,5% випадків депутати не голосували, у 10,8% були відсутні", - йдеться у повідомленні.

Найбільше “за” голосують народні депутати “Слуги народу” (44%), на другому місці - “Батьківщина” (43%), на третьому - група “Довіра” (38,6%). Найменше кнопку “за” натискають у партіях “Голос” (31,4%) та “ОПЗЖ” (32,8%).

Найбільше “проти” голосують “Голос” (7,3%) та “Слуга народу” (6,7%). Найменше “проти” голосують у депутатській групі “За майбутнє” (0,5%) та групі “Довіра” (0,6%). Найбільше утримуються при голосуваннях “Голос” (37,2%) та “Слуга народу” (33%). Найменше при голосуваннях утримуються депутати “ОПЗЖ” (12,9%).