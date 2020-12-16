Понад 70% українців вважають, що у 2020 році ситуація в країні погіршилася

Понад 70% українців вважають, що протягом 2020 року ситуація в країні в цілому погіршилася, лише 3% дотримуються думки, що вона покращилася, а 20% — що вона не змінилася.

Про це свідчать дані дослідження "Україна-2020: невиправдані очікування, неочікувані виклики. Підсумки року у дзеркалі громадської думки (грудень 2020 р.)", проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року, передає Укрінформ.

Згідно з дослідженням, лише 16,5% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі, 67% — що події розвиваються в неправильному напрямі. Наприкінці минулого року ці показники становили відповідно 44% і 36% (тобто відносна більшість вважала, що країна рухається у правильному напрямі).

"Переважна більшість (71%) громадян вважають, що протягом 2020 року ситуація в країні в цілому погіршилася, лише 3% дотримуються думки, що вона покращилася, а 20% — що вона не змінилася. Наприкінці минулого року на погіршення ситуації вказували 29% опитаних, на покращення — 14%, а 47% вважали, що протягом 2019 року вона не змінилося. Цьогорічні оцінки дуже нагадують ситуацію наприкінці 2018 року — тоді 67% вважали, що ситуація за 2018 рік змінилася на гірше, 5% — на краще і 22% — що не змінилася", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, найчастіше громадяни вказують на погіршення ситуації в таких сферах: рівень цін і тарифів (на погіршення ситуації вказали 81%), економічне становище країни (76%), рівень стабільності (74%), охорона здоров'я (72%), упевненість громадян у завтрашньому дні (69%), рівень добробуту їхньої родини (64%), ставлення громадян до влади (64%), соціальний захист (57%), ставлення влади до громадян (56%), оплата праці (56%), освіта (51%), пенсійне забезпечення (50%), ситуація зі злочинністю (49%), дотримання законності державними службовцями (46%).

Найчастіше вважають, що ситуація не змінилася, у таких сферах: становище україномовного населення (68,5%), становище етнічних та релігійних меншин (67%), становище російськомовного населення (65%), рівень свободи слова (58,5%), рівень демократії (56%), міжнаціональні стосунки (49%), становище у сфері дотримання прав і свобод громадян (49%).

Найбільш суперечливою є оцінка змін в обороноздатності країни (30% вважають, що вона погіршилася, 17% — що покращилася, а 39,5% — не змінилася), а також змін міжнародного іміджу країни (відповідно 38%, 17% і 33%). Наприкінці 2019 року 31% опитаних вважали, що обороноздатність країни покращилася, 14,5% — змінилася на гірше, 44% — не змінилася; стосовно міжнародного іміджу країни: 31% опитаних наприкінці 2019 року дотримувалися думки, що він покращився, 21% — погіршився, 37,5% — не змінився.

За даними дослідження, громадяни оцінили економічне становище країни у 2020 році в середньому у 2 бали за 5-бальною шкалою (у 2019 р. ця оцінка дорівнювала 2,5 бала), а рівень добробуту власної родини — 2,4 бала (у 2019 р. — 2,8 бала).

Згідно з дослідженням, знизився також рівень оптимізму українців: 19% громадян вірять, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 51% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, а 18% — що Україна не здатна подолати проблеми (решта — не визначилися). Наприкінці 2019 р. ці показники становили відповідно 28%, 50% і 11%.

Крім того, як стверджують автори дослідження, громадяни не надто вірять у швидкі зміни: лише 8% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на краще, 9% сподіваються, що за цей час зміниться на краще рівень добробуту їхньої родини. Помітно частіше у найближчі місяці громадяни очікують погіршення ситуації: 41% вважають, що у найближчі 3 місяці економічне становище країни зміниться на гірше, 32% — що за цей час зміниться на гірше рівень добробуту їхньої родини (відповідно 39% і 44% не очікують змін у цих сферах).

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Очікування змін у найближчі 2-3 роки є суперечливими: частки респондентів, які очікують за цей період, що економічна ситуація в країні та добробут родини покращаться, погіршаться та не зміняться, мало відрізняються і перебувають в діапазоні від 20 до 27%.

“Попри негативну оцінку теперішньої ситуації в країні, більшість громадян не хотіли б повернутися в Україну, якою вона була до 2014 року (негативну відповідь дали 54% респондентів, хотіли б повернутися — 32%, інші не визначилися). У 2018 році ці показники становили відповідно 48% і 39%. Відповідаючи на запитання, якби події 2013-2014 років відбувалися зараз, вони підтримали б Майдан чи Антимайдан, 34% відповіли, що підтримали б Майдан, 11% підтримали б Антимайдан, 39,5% — не підтримали б нікого з них (у 2018 р. ці показники дорівнювали відповідно 29%, 8% і 50%)”, — йдеться у дослідженні.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 грудня 2020 року методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Соціологічне дослідження виконане у рамках дослідницького проєкту Центру Разумкова "Україна-2020-2021: невиправдані очікування, неочікувані виклики".