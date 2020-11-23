Зеленський отримав негативний тест на коронавірус

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

"У мене, нарешті, негативний результат тесту на коронавірус", - зазначив він.

Президент додав, що всі мають розуміти нові ризики і максимально себе берегти. "Як і розуміти, що обов’язковими зараз є медичні маски, самоізоляція, соціальна дистанція, збалансовані вітамінні програми, спортивний режим. Усе це вкрай важливо, і все це разом дає нам надію", - підкреслив Зеленський.

Глава держави повідомив, що відсьогодні він вже на роботі. День буде насиченим, "але я дуже радий зануритися в роботу у звичайному режимі", додав він.

Раніше керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що також отримав негативний тест на коронавірус.

Як повідомлялося, 9 листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Радник керівника ОП Михайло Подоляк пізніше поінформував, що Зеленський і Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".