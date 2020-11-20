COVID-лікарні в Україні завантажені на 52%: в яких областях найбільше

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

У Сумській області показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів становить 680,8 на 100 тис. населення, у Житомирській 658,2, у Чернівецькій 674. Також високий рівень захворюваності у Хмельницькій (547,8), Черкаській (517,8), Івано-Франківській (560,4), Запорізькій (597), Волинській (518,2), Київській (542,3) та Рівненській (523,6) областях.

У Києві цей показник становить 479,6, а середній по Україні - 414,6 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів складає 52% станом на 20 листопада, у Києві - 53,3%.

Як повідомляв Укрінформ 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив рішення відмовитися від адаптивного карантину та встановити на території всієї країни обмеження помаранчевого рівня, також на три тижні вводиться карантин вихідного дня.

В Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджено 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу 14 575.