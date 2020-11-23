Єрмак отримав негативний тест на COVID-19

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що тест на COVID-19, який він здав, показав негативний результат, тому він працюватиме у звичайному режимі.

Як передає Укрінформ, про це Єрмак повідомив у Фейсбуці.

"Коронавірус позаду - тест показав негативний результат. Приступаю до роботи у звичайному режимі. Друзі, ще раз прошу всіх ставитися відповідально до заходів безпеки. Здоров'я вам і вашим близьким!" - зазначив Єрмак.

Як повідомлялося, 9 листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Радник керівника ОП Михайло Подоляк пізніше поінформував, що Зеленський і Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".