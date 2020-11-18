«Краще працювати в офісі»: Єрмак поділився враженнями дистанційної роботи з «Феофанії»

Хворий на COVID-19 керівник Офісу Президента Андрій Єрмак каже, що вжейде на поправку та вважає, що працювати з офісу краще, ніж дистанційно.

Про це він написав у Фейсбук, повідомляє Укрінформ.

"Йду на поправку і дуже сподіваюся скоро отримати свій негативний тест", - зазначив очільник ОП.

Єрмак нагадав, що останній тиждень провів у «Феофанії». За його словами, самоізоляцію та медичний догляд при коронавірусі планував організувати вдома, але необхідний рівень захищеності зв'язку у житловому будинку забезпечити неможливо.

"В іншому разі, повірте, я б залишався вдома і працював звідти", - сказав керівник Офісу глави держави та додав, що для нього "краще працювати в офісі", аніж віддалено.

Він нагадав, що уже у лікарні була низка "надважливих дзвінків", зокрема радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату.

"Думаю, через постійні дзвінки та відеоколи створював незручності для персоналу. За це мені самому незручно й хочеться перепросити. Безмежно вдячний вам за терпіння, дорогі лікарі", - зауважив Єрмак.

Він розповів, що перші дні почувався нормально, потім працювати стало набагато важче, піднялася температура, з’явився кашель, біль у горлі та грудях.

"Вихідні були важкими, трохи випав з роботи", - поділився керівник ОП.

Єрмак запевнив, що зараз йому вже набагато краще.

Водночас він підкреслив, що лікарі радять при першому покращенні самопочуття не розслаблятися, хвороба доволі підступна і може дуже швидко розвинутись у вкрай небезпечну пневмонію.

"Будь-якій людині, навіть із богатирським здоров’ям, не можна жартувати з коронавірусом. Закликаю всіх дотримуватися рекомендацій МОЗ – носити маски, користуватися антисептиком і бути максимально обережними, адже у вас хвороба може протікати безсимптомно. А от вашим близьким може загрожувати смертельна небезпека", - закликав Єрмак.

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Він також висловив подяку українським лікарям, які, за його словами, навіть при всіх багатолітніх проблемах та негараздах вітчизняної системи охорони здоров’я, які дуже складно вирішити швидко, рятують більше пацієнтів, ніж у багатьох інших країнах.

Як повідомлялося, 9 листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Радник керівника ОП Михайло Подоляк пізніше проінформував, що Зеленський і Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".

Фото: ОП