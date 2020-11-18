COVID-19, ФОПи та «5 елемент»: Зеленський записав нове звернення
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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський записав новий влог із Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та заступником міністра охорони здоров'я, головним санітарними лікарем Віктором Ляшком.
Відео опубліковане на сторінці глави держави у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.
"Продовжую хорошу традицію – перебуваючи на самоізоляції, розповідати про нашу роботу та успіхи України. Сьогодні з Віктором Ляшком і Денисом Шмигалем говоримо про фінансування боротьби з COVID-19, РРО для ФОПів, допомогу від МВФ, підтримку українського бізнесу та «5 елемент», на жаль, без Мілли Йовович та Брюса Вілліса", - зазначив глава держави.