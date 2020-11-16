Зеленський запустив флешмоб відеопривітань із 75-річчям ЮНЕСКО

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна високо цінує та підтримує місію ЮНЕСКО, і започаткував міжнародний флешмоб відеопривітань з нагоди 75-річчя організації.

Про це глава держави повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Захищаючи свою свободу, Україна високо цінує та підтримує важливу місію ЮНЕСКО. Саме тому сьогодні спільно з Національною комісією у справах ЮНЕСКО я запускаю міжнародний флешмоб відеопривітань з нагоди 75-річчя організації. Долучайтеся!”, - зазначив Президент.

Зеленський також опублікував відповідне відео та пояснив, що ролик записали за кілька днів до того, як він отримав позитивний тест на COVID-19.

У відео, крім привітання глави держави, ідеться про пам’ятки зі спадщини ЮНЕСКО в Україні.

У відеопривітанні Президент нагадав, що ЮНЕСКО виникла відразу після закінчення Другої світової війни 75 років тому, а її засновники були переконані, що «у свідомості людей потрібно укорінювати ідею захисту миру».

Він запевнив, що українці добре розуміють мудрість цих слів зі Статуту ЮНЕСКО, адже мали величезні втрати у тій війні й зараз захищають свою свободу.

“ЮНЕСКО відіграє унікальну роль у захисті світової спадщини, щоб ми могли передати її наступним поколінням. Україна пишається об’єктами та місцями, що увійшли до переліку Світової спадщини. І я сподіваюся, що далі їх буде ще більше”, - наголосив Зеленський.

На його думку, сила ЮНЕСКО полягає також у здатності знаходити адекватні відповіді на складні виклики. Він зауважив, що Україна долучена до цього процесу з 1954 року, і ми готові активно працювати спільно з іншими країнами-учасницями заради досягнення цілей.

Як повідомлялося, 9 листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк пізніше проінформував, що Зеленський і Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук також отримали позитивні результати тестів на коронавірус.