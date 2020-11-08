Ткаченко назвав кроки МКІП для внесення об’єктів Зони відчуження до списку ЮНЕСКО

Ткаченко назвав кроки МКІП для внесення об’єктів Зони відчуження до списку ЮНЕСКО

Фото
Укрінформ
Завдання Міністерства культури та інформаційної політики і Державного агентства розвитку туризму– розвиток Чорнобильської зони відчуження, як туристичної дестинації.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці.

"Завдання МКІП та Державного агентства розвитку туризму– розвиток зони відчуження, як туристичної дестинації, та внесення окремих об’єктів до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Але цьому передуватимуть багато кроків", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що спільно з Державним агентством з управління зоною відчуження потрібно: впорядкувати процедуру відвідування; запросити мистецьких кураторів та розробити маршрути із наративами та смислами; навчати гідів, які б якісно доносили історію та цікавий контент для відвідувача; залучити спеціалістів з реставрації, аби отримати професійний експертний висновок, що з пам’яток монументального мистецтва потребує консервації та музифікації, а що можливо навіть частково реставрувати; забезпечити якісну базову інфраструктуру: покращити сервіси на КПП, електронізувати пропускну систему, розмістити вказівники.

Очільник МКІП Ткаченко у Зоні відчуження / Фото: Олександр Ткаченко, Фейсбук

За його словами, також потрібно переглянути питання безпеки не тільки з точки зору контролю радіації, а й в цілому відвідування території. А також розробити самостійний туристичний бренд Чорнобильської зони відчуження.

"Учора разом з моєю заступницею Світланою Фоменко, Cергієм Калашиком та Максимом Шевчуком від ДАЗВ, та очільницею ДАРТ Мариною Олеськів на місці ми влаштували круглий стіл з туроператорами, що спеціалізуються безпосередньо на відвідуванні Чорнобиля. У них багато ідей та пропозицій. Так само як і в нас багато зустрічних коментарів. Наразі починаєм об’єднувати та гармонізувати всі ідеї для того, щоб так перезавантажити підходи до туристичної спроможності зони відчуження", - написав Ткаченко.

Читайте також: На Тернопільщині більшість замків потребують масштабної реставрації - Ткаченко

Він зазначив, що нині усіх туристів цікавить станція, ДУГА та місто-привид Прип’ять. Але, за його словами, окрім цих об’єктів, у зоні вдосталь потужних локацій, які важливо відвідати.

"У Прип’яті щонайменше ще є завод «Юпітер», цікаві мозаїки Литовченка, гербова 16-поверхівка, пожежна частина, будівля міськвиконкому та кінотеатр; Церкви у селі Красне та в сторону Житомира і КПП «Полісся»; Розсоха із залишками та звалищами ліквідаційної техніки; Градирні біля ЧАЕС; Краєзнавчий музей історії Полісся тих територій та музей цивільного захисту «Зірка Полин» безпосередньо про ліквідацію трагедії; На тій самій Дузі цікаво пройти по тунелю за нею та поміж жилих будівель; Піонертабір «Казковий»; КПП «Зелений Мис»", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що також можна відвідати веломаршрут, що проходить через декілька старих сіл: Опачичі, Оташів, Купувати, Городище. А в теплу пору року сплавитись на каяках по воді. За його словами, судоремонтні крани на іншому березі річки з причалу у Прип’яті – локація обмежена через більше забруднення, але оглянути їх ближче також можна безпечно.

Читайте також: В Росії обурилися намірами внести борщ до спадщини ЮНЕСКО – Ткаченко

Ткаченко додав, що Чорнобильська зона є не тільки туристичною атракцією, але й місцем пам’яті, куди варто приїхати, щоб усвідомити правду про катастрофу та її «кінцевий ефект».

Як повідомляв Укрінформ, Чорнобильську зону відчуження з січня до жовтня цього року відвідало майже 32 тисячі осіб. Це майже на 76 тисяч менше, як порівняти з аналогічним періодом 2019-го.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-