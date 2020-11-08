Ткаченко назвав кроки МКІП для внесення об’єктів Зони відчуження до списку ЮНЕСКО

Завдання Міністерства культури та інформаційної політики і Державного агентства розвитку туризму– розвиток Чорнобильської зони відчуження, як туристичної дестинації.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці.

"Завдання МКІП та Державного агентства розвитку туризму– розвиток зони відчуження, як туристичної дестинації, та внесення окремих об’єктів до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Але цьому передуватимуть багато кроків", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що спільно з Державним агентством з управління зоною відчуження потрібно: впорядкувати процедуру відвідування; запросити мистецьких кураторів та розробити маршрути із наративами та смислами; навчати гідів, які б якісно доносили історію та цікавий контент для відвідувача; залучити спеціалістів з реставрації, аби отримати професійний експертний висновок, що з пам’яток монументального мистецтва потребує консервації та музифікації, а що можливо навіть частково реставрувати; забезпечити якісну базову інфраструктуру: покращити сервіси на КПП, електронізувати пропускну систему, розмістити вказівники.

Очільник МКІП Ткаченко у Зоні відчуження / Фото: Олександр Ткаченко, Фейсбук

За його словами, також потрібно переглянути питання безпеки не тільки з точки зору контролю радіації, а й в цілому відвідування території. А також розробити самостійний туристичний бренд Чорнобильської зони відчуження.

"Учора разом з моєю заступницею Світланою Фоменко, Cергієм Калашиком та Максимом Шевчуком від ДАЗВ, та очільницею ДАРТ Мариною Олеськів на місці ми влаштували круглий стіл з туроператорами, що спеціалізуються безпосередньо на відвідуванні Чорнобиля. У них багато ідей та пропозицій. Так само як і в нас багато зустрічних коментарів. Наразі починаєм об’єднувати та гармонізувати всі ідеї для того, щоб так перезавантажити підходи до туристичної спроможності зони відчуження", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що нині усіх туристів цікавить станція, ДУГА та місто-привид Прип’ять. Але, за його словами, окрім цих об’єктів, у зоні вдосталь потужних локацій, які важливо відвідати.

"У Прип’яті щонайменше ще є завод «Юпітер», цікаві мозаїки Литовченка, гербова 16-поверхівка, пожежна частина, будівля міськвиконкому та кінотеатр; Церкви у селі Красне та в сторону Житомира і КПП «Полісся»; Розсоха із залишками та звалищами ліквідаційної техніки; Градирні біля ЧАЕС; Краєзнавчий музей історії Полісся тих територій та музей цивільного захисту «Зірка Полин» безпосередньо про ліквідацію трагедії; На тій самій Дузі цікаво пройти по тунелю за нею та поміж жилих будівель; Піонертабір «Казковий»; КПП «Зелений Мис»", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що також можна відвідати веломаршрут, що проходить через декілька старих сіл: Опачичі, Оташів, Купувати, Городище. А в теплу пору року сплавитись на каяках по воді. За його словами, судоремонтні крани на іншому березі річки з причалу у Прип’яті – локація обмежена через більше забруднення, але оглянути їх ближче також можна безпечно.

Ткаченко додав, що Чорнобильська зона є не тільки туристичною атракцією, але й місцем пам’яті, куди варто приїхати, щоб усвідомити правду про катастрофу та її «кінцевий ефект».

Як повідомляв Укрінформ, Чорнобильську зону відчуження з січня до жовтня цього року відвідало майже 32 тисячі осіб. Це майже на 76 тисяч менше, як порівняти з аналогічним періодом 2019-го.