Президент почувається краще і продовжує працювати - Мендель

Президент Володимир Зеленський почувається краще, тримається бадьоро і продовжує працювати.

Про це повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель в коментарі Укрінформу.

"Здоров’я Президента Володимира Зеленського покращується щодня. Вже немає кашлю, він тримається бадьоро і продовжує працювати. Зокрема, проводить наради по селектору та міжнародні телефонні дзвінки. Цього тижня заплановані події за участі Президента в онлайн-режимі, про що ми повідомлятимемо на сайті", - зазначила вона.

Крім того, речниця Президента запевнила, що одужує і керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак.

"Ми сподіваємося, що вони якнайшвидше візьмуться за роботу у звичайному режимі", - додала Мендель.

Як повідомлялося, 9 листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк пізніше проінформував, що Зеленський і Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук також отримали позитивні результати тестів на коронавірус.