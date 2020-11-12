У «Феофанію» до Зеленського намагалися прорватися журналісти - Мендель

Захворювання Президента Володимира Зеленського на COVID-19 стало джерелом для фейків, маніпуляцій та конспірології. У лікарню "Феофанія" до глави держави вже намагалися потрапити журналісти.

Про це повідомила прессекретар Президента Юлія Мендель в Інстаграм, де написала хронологію подій дня.

"Хвороба Президента стала потужним джерелом для фейків, маніпуляцій та конспірології. 12 листопада о 5:30 вийшло інтерв`ю радника Офісу Президента, де він згадав, що Президент перебував у лікарні. Однак пояснення, коли він опинився в лікарні і що це був найправильніший варіант, не вийшло", - зазначила вона.

Мендель пише, що о 6:30 вона прокинулася «хвора на коронавірусну інфекцію» й додала, що її тест минулої суботи був негативним, а журналісти не уточнили у неї інформацію.

Водночас вона розповіла, що близько 9:00 рядок про те, що Президент у лікарні, підхопили телеграми і онлайн-медіа, інформація миттєво подалася як погіршення стану Володимира Зеленського і "розлетілася" світом.

"09:12: Написала пост про фейковість новини про свою хворобу. Намагалася дізнатися у журналістів, чому вони не перевірили. Одна з відповідей: «Бо була ніч». Вночі інформація видається без перевірки. 09:31: поквапилася всіх заспокоїти, що і у Президента, і у керівника його Офісу симптоми легкі, а в лікарню він переїхав ще у вівторок", - зазначила Мендель.

Також вона згадала про "звинувачення", що нібито Президент займає чиєсь місце в лікарні.

У цьому контексті прессекретар глави держави запевнила, що рішення переїхати до лікарні Президент прийняв, "аби не витрачати бюджетні кошти на переформатування дому для роботи дистанційно та не відволікати від роботи медиків, а лікування Президента передбачено в цій лікарні протоколом".

"14:15: Дізналася, що деякі журналісти намагаються прорватися в лікарню, аби з`ясувати, чи правда, що "під приводом хвороби Президент та Керівник Офісу відправилися на відпочинок", - розповіла Мендель і додала: "Цікаво, що буде до кінця дня".

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "УП" поінформував, що Зеленський і Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".

11 листопада Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поінформував, що також отримав позитивний результат тесту на коронавірус.