Мендель спростувала, що в неї виявили коронавірус

Прессекретар Президента Юлія Мендель спростувала інформацію деяких ЗМІ, начебто в неї виявлено коронавірус, при цьому повідомивши, що регулярно робить тести на COVID-19.

Про це Мендель написала на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Привіт! Здогадаєтеся, який найбільший фейк ранку? Якщо буде позитивний - повідомлю. Тести роблю регулярно", - зазначила речниця Президента.

Як повідомлялося, 9 листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що Зеленський і Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".

11 листопада Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поінформував, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що Прессекретар Президента Юлія Мендель також отримала позитивний результат тесту на COVID-19.