Зеленський записав звернення з «Феофанії»

Як передає Укрінформ, ролик оприлюднений на сторінці глави держави у Фейсбуці.

“Як ви знаєте, COVID-19, на жаль, не оминув і мене. Але почуваюся я досить добре, дякую. До речі, думаю, велика заслуга — це саме ваша підтримка, ваші теплі слова, побажання швидкого одужання. Я дякую за це кожному з вас”, - зазначив Президент.

Він також сказав, що не бере близько до серця зловтіху опонентів, які радіють його хворобі.

“Чи не єдиний, ви знаєте, плюс вірусу — не відчувати запахів. А тому — не звертаю уваги на продукцію життєдіяльності деяких телеканалів та деяких експертів”, - сказав глава держави.

Зеленський розповів, що третій день перебуває на самоізоляції, однак продовжує виконувати свої обов’язки.

“Усі органи влади, вважаю, працюють в нормальному режимі. Усі ці дні в онлайні у мене проходять наради, важливі переговори, дзвінки, робота загалом та особисті, навіть ось такі теплі зустрічі, як з вами зараз”, - підкреслив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "УП" поінформував, що Зеленський і Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".