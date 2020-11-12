Мендель розповіла, як почуваються Зеленський та Єрмак у «Феофанії»

Глава держави та керівник Офісу Президента наразі мають легкі симптоми коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це повідомила прессекретар Президента Юлія Мендель у Фейсбуці.

За її словами, Президент Володимир Зеленський після отримання позитивного результату тесту на COVID-19 дійсно вирушив додому, але у вівторок переїхав до лікарні "Феофанія".

"Зранку вийшло інтерв’ю радника Керівника Офісу Михайла Подоляка, де він повідомив, що Президент України та Керівник Офісу Президента перебувають у лікарні. Логістичні рішення приймалися доволі швидко, Президент справді з Офісу вирушив додому, а звідти у вівторок перебрався до лікарні, адже там кращі умови для самоізоляції та догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією", - зазначила Мендель.

Речниця глави держави розповіла, що Президент та керівник його Офісу вже провели з лікарні декілька нарад, увечері у вівторок Президент спілкувався з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Обоє (Зеленський і Єрмак - ред.) активні і мають легкі симптоми хвороби. Ми просимо не маніпулювати інформацією", - додала Мендель.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада коронавірус виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "УП" проінформував, що Зеленський і Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія".

11 листопада Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поінформував, що отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Фото: ОП