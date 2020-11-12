Замість хворих на COVID-19 Разумкова і Стефанчука Раду вестиме віцеспікерка

Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк почувається добре і буде вести засідання парламенту, поки її колеги по президії хворіють на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це Кондратюк повідомила у Фейсбуці.

“Бажаю своїм колегам по президії, Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову та першому заступнику Руслану Стефанчуку - швидкого одужання! Ви знаєте, що я дуже відповідально ставлюся, як і спікер та перший віцеспікер, до заходів безпеки - маски та соціальної дистанції. Почуваюся добре, готова підстрахувати колег і вести засідання парламенту. Це мій обов'язок, як віцеспікерки за обставин, що склалися”, - написала Олена Кондратюк.

Віцеспікерка додала, що наявність трьох людей в керівництві парламенту є правильною та інституційно доцільною.

“Що б не сталося, головний законодавчий орган країни повинен працювати на інтереси громадян, проявляти своє лідерство та брати на себе відповідальність перед людьми за ухвалення важливих для країни рішень”, - зазначила Кондратюк.

Згідно з частиною 5 статті 26 Регламенту ВР, пленарні засідання парламенту відкриває, веде і закриває Голова Верховної Ради України, а в разі його відсутності - Перший заступник чи заступник Голови Верховної Ради України.

Як повідомляв Укрінформ, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков та його перший заступник Руслан Стефанчук отримали позитивні результати тестів на коронавірус.

9 листопада COVID-19 виявили у Президента Володимира Зеленського, а також у глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

Як повідомлялося, станом на 12 листопада в Україні на COVID-19 захворіло 500 865 осіб, з них одужало 227 694 особи, летальних випадків зареєстровано 9145. За минулу добу виявлено 11 057 нових випадків коронавірусної хвороби.