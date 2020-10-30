Один із суддів КСУ подав у відставку

Про це він повідомив під час брифінгу у п'ятницю, передає кореспондент Укрінформу.

Сліденко нібито зазнав тиску з боку Офісу Президента.

«Напередодні усних слухань у цій справі, 8 жовтня, я написав заяву про відставку у зв’язку з тиском з боку Офісу Президента», - сказав він.

Він додав, що наразі його заяву про відставку суд ще не розглянув, і він буде звільнений, як тільки набереться 12 голосів суддів Конституційного Суду за його відставку.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції ОПЗЖ та депгрури «За майбутнє» скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону "Про запобігання корупції". Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Національне агентство з питань запобігання корупції 28 жовтня на виконання рішення КС закрило доступ до реєстру електронних декларацій.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Своєю чергою уряд 29 жовтня на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження, яке зобов’язало НАЗК відкрити реєстр декларацій. В ніч на 30 жовтня Нацагентство поновило доступ до реєстру.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу Конституційного Суду.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.