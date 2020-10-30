ДБР відкрило кримінальну справу щодо Тупицького

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження щодо голови Конституційного Суду за фактами державної зради та незаконного відчуження земельної ділянки на території Криму за законами РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Слідчими Державного бюро розслідувань розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб, а також державної зради головою Конституційного Суду України", - зазначив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.

За попередньою інформацією, голова КСУ в липні 2018 року, в складі групи осіб, самовільно зайняв не відведену йому у встановленому законодавством України порядку земельну ділянку та уклав правочин, яким визнав повноваження у посадових осіб органів РФ на внесення записів про відчуження української земельної ділянки та віднесення її до категорії тих, що підпадають під юрисдикцію РФ.

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Таким чином, він вчинив діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, державній та економічній безпеці України, що кваліфікуються за ч. 2 ст. 197-1 та ч. 1 ст. 111 КК України.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.