Україна звернеться до МЗС Іспанії через вандалів, які розмалювали табличку Шевченка

Посольство України в Іспанії після акту вандалізму щодо пам’ятної таблички на вшанування Тараса Шевченка та Героїв Небесної Сотні у місті Алькала-де-Енарес передасть звернення до іспанського МЗС з вимогою вжити заходів, які б унеможливили повторення таких вчинків у майбутньому.

Як передає Укрінформ, про це інформує посольство України в Іспанії у Фейсбуці.

“Посольство України в Іспанії засуджує акт вандалізму, скоєний 18 вересня 2020 року щодо пам’ятної таблички на вшанування Тараса Шевченка та Героїв Небесної Сотні, встановленої у м. Алькала-де-Енарес у 2014 році. Дипломатичною установою України підготовлено звернення до іспанської влади з вимогою вжити заходів, які б унеможливили повторення таких ганебних вчинків у майбутньому”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найближчим часом зазначене звернення буде передано до МЗС Іспанії.

Як повідомляв Укрінформ, волонтер і колишній голова громадської організації «Українці Алькали» Андрій Модрицький 21 вересня поінформував на своїй сторінці в Фейсбуці про акт вандалізму, вчинений днями щодо українського меморіалу в іспанському місті Алькала-де-Енарес.

На підтвердження своїх слів він розмістив у дописі світлину меморіалу, розмальованого синьою фарбою, та замальованої фарбою таблички.

Живий меморіал, присвячений Тарасу Шевченку та Героям Небесної Сотні, відкрився у травні 2014 року в Іспанії в одному з парків міста Алькала-де-Енарес. Українською спільнотою регіону за власний кошт було висаджено «садок вишневий» з 47 дерев (по одному на кожен рік життя Великого Кобзаря). Тут також було встановлено монумент з пам’ятною дошкою «на честь 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка та вічну пам'ять його духовним нащадкам, бійцям Небесної Сотні, загиблим під час Революції Національної Гідності в Україні (2013-2014 рр.)».

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Модрицький розповів кореспонденту Укрінформу, що меморіал вандали псують вже не вперше. Зокрема, в 2015 році невідомі пошкодили меморіальну дошку, а третину дерев у парку знищили. Тоді, за словами волонтера, було докладено багато зусиль, у тому числі, з боку тодішнього посла України в Іспанії Сергія Погорельцева, для того, аби владнати ситуацію.

У 2016 році відновили меморіал, але без оригінального допису. Наступного року до вирішення проблеми долучився мер Алькали-де-Енарес. Ще за рік в парку висадили нові дерева. У 2018 році Модрицький за власний кошт відновив табличку з оригінальним надписом.