Вандали намагалися зруйнувати скульптуру дівчинки з колосками біля Музею Голодомору

У ніч з 21 на 22 серпня було вчинено акт вандалізму щодо скульптури «Гірка пам’ять дитинства» на території Національного музею Голодомору-геноциду.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію музею.

Як зазначили в Музеї Голодомору, наразі цю скульптуру демонтували для реставрації. За попередніми даними, на скульптурі немає пошкоджень.

На місці злочину працює поліція.

У музеї обіцяють зробити все можливе, щоб найближчим часом скульптура повернулась на своє місце.

Як зазначила Олеся Стасюк, генеральна директорка Музею Голодомору, зазначила: «Те, що сьогодні було вчинено із скульптурою «Гірка пам’ять дитинства», — неприпустимий акт наруги над пам’яттю цілої нації. Ми зробимо усе можливе, аби «Дівчинка» щонайскоріше повернулася до експозиції музею».

Народний депутат Володимир В'ятрович, колишній очільник Українського інституту національної пам'яті, коментуючи у Фейсбуці цю подію, зазначив, що скульптура дівчинки з колосками стала одним із символів пам‘яті про Голодомор.

"Пам‘ятник, до якого приносять яблука і хліб в дні пам‘яті. Вандали сплюндрували його, директорка музею запевняє: фігуру не пошкоджено і незабаром її повернуть на місце. Але це не змінить того, що десь поруч з нами живуть потвори здатні, сплюндрувати такий пам‘ятник", - написав В'ятрович.

Фото: holodomormuseum.org.ua