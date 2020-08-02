Копи затримали вандала, який розтрощив в’їзд на Труханів острів у столиці

Правоохоронці затримали п’яного чоловіка, який вночі з 1 на 2 серпня розтрощив обладнання автоматичної системи пропуску автомобілів на Труханів острів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Порушником виявився мешканець Київської області, 1995 року народження, раніше судимий за хуліганські дії. Йому не сподобалося обладнання автоматичної системи, тому він вирішив розгромити її та інші технічні засоби, які встановлені поруч.

Щодо вандала вже відкрили справу за ч. 3 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо: про цей акт вандалізму раніше розповів міський голова столиці Віталій Кличко, який також опублікував відео події.

Мер пообіцяв, що особисто проконтролює, аби справа дійшла до суду. Також, за його словами, комунальники вже почали відновлювати пропускну систему.

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