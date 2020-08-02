Вандал розтрощив в’їзд на Труханів острів у Києві – збитки 300 тисяч
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Укрінформ
У столиці на пункті в'їзду на Труханів острів пошкодили обладнання автоматичної системи на 300 тис грн.
Як передає Укрінформ, про це в Телеграм повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
"Знову випадок вандалізму в столиці. Вчора, близько півночі, на пункті в‘їзду на Труханів острів чоловік варварськи розтрощив обладнання автоматичної системи. Зокрема, шлагбаум, світлофор, дві камери, контролер боларда та інші технічні засоби", - написав Кличко.
За його словами, матеріальні збитки внаслідок пошкодженого комунального майна, за попередніми розрахунками, - майже 300 тисяч гривень.
Мер додав, що комунальники працюють над відновленням системи. Особу руйнівника встановлено, його затримала поліція.