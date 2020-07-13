У Києві затримали вандалів, які пошкодили "Замок Річарда"

Поліція затримала вандалів, які завдали шкоди "Замку Річарда" на столичному Андріївському узвозі.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко в Facebook.

"Буквально щойно в районі вулиці Боричів Тік поліція затримала двох вандалів, які завдали шкоди "Замку Річарда", що на Андріївському узвозі. Молодики хотіли "заробити" грошей - обдираючи мідні листи з даху будівлі", - написав Кличко.

Він висловив припущення, що це ті самі "діячі", які кілька місяців тому подібним чином спотворили огорожу Андріївської церкви.

Наразі поліція чекає на власників "Замку Річарда" або їх представників, аби зафіксувати претензії потерпілої сторони.

"Переконаний, вандали повинні понести відповідальність за законом. А також - відпрацювати на благо міста. Обсяг громадських робіт ми забезпечимо. Як це було у випадку з вандалом на Алеї художників", - додав Кличко.