У Києві затримали вандалів, які пошкодили

У Києві затримали вандалів, які пошкодили "Замок Річарда"

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Укрінформ
Поліція затримала вандалів, які завдали шкоди "Замку Річарда" на столичному Андріївському узвозі.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко в Facebook.

"Буквально щойно в районі вулиці Боричів Тік поліція затримала двох вандалів, які завдали шкоди "Замку Річарда", що на Андріївському узвозі. Молодики хотіли "заробити" грошей - обдираючи мідні листи з даху будівлі", - написав Кличко.

Він висловив припущення, що це ті самі "діячі", які кілька місяців тому подібним чином спотворили огорожу Андріївської церкви.

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Наразі поліція чекає на власників "Замку Річарда" або їх представників, аби зафіксувати претензії потерпілої сторони.

"Переконаний, вандали повинні понести відповідальність за законом. А також - відпрацювати на благо міста. Обсяг громадських робіт ми забезпечимо. Як це було у випадку з вандалом на Алеї художників", - додав Кличко.

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