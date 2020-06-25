Вандали розмалювали графіті пам’ятник Кольберу в центрі Парижа

Вандали намалювали графіті на пам'ятнику французькому державному діячу, міністру фінансів в уряді Людовіка XIV-го Жану-Батісту Кольберу, що розташований біля будівлі Національної асамблеї Франції у центрі Парижа.

Правопорушника затримала поліція, пише Le Monde.

“Пам’ятник Кольбера перед Національною асамблеєю заляпали червоною фарбою та написали на ньому: “Державна негрофобія”. Поліція затримала хулігана”, - йдеться у повідомленні.

Видання нагадує, що на хвилі антирасистських демонстрацій, спричинених смертю темношкірого американця Джорджа Флойда після “жорского” затримання поліцією, у всьому світі пам'ятники та статуї, пов'язані колоніальною історією чи торгівлею рабами, зазнають нападів вандалів.

6 червня, під час мітингу у Парижі демонстранти закликали до актів вандалізму по відношенню до пам’ятника міністру Людовіка XIV. Відповідальність за акцію взяла група під назвою “Бригада антинегрофобії”.

Раніше голова Фонду пам’яті про рабство, колишній прем’єр-міністр Франції Жан-Марк Еро, запропонував перейменувати зал Кольбера в Національній Асамблеї, а також будинок у столичному кварталі Берсі, який носив ім’я міністра.

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Минулої неділі нападів вандалів зазнали скульптурні пам’ятки французьких державних та військових діячів, у тому числі погруддя Шарля де Голля.

Президент Франції Еммануель Макрон 14 червня заявив, що такі дії є неприйнятними та неприпустимими “в умовах расизму, антисемітизму та дискримінації”. “(Французька) Республіка не зітре жоден слід чи будь-яку назви зі своєї історії. Республіка не зніматиме пам’ятники. Швидше, ми повинні чітко дивитися на всю нашу історію, на всі наші спогади”, - сказав він.

Жан-Батіст Кольбер відомий як один з ініціаторів так званого “Чорного кодексу”, що на законодавчому рівні регулював рабство в колоніях Франції.